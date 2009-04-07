"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за полученный в марте газ

За полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» вчера заплатил «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

При этом он подчеркнул, что закупка газа идет в соответствии с планами и условиями, предусмотренными контрактом, с начала января Украина закупила немногим более 2,5 млрд. кубометров газа.

«За весь газ мы рассчитались», - отметил И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.