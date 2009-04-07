НАК и «Газпром» подпишут допсоглашения к январским контрактам

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в ближайшее время планируют подписать дополнительные соглашения к газовым контрактам, заключенным в январе текущего года, чтобы снять ряд спорных вопросов, возникающих сегодня в обществе по поводу реализации этих контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Контракты, которые были подписаны в январе, находятся в рабочем режиме по оптимизации. Наша цель – в ближайшие недели подписать дополнительные соглашения для того, чтобы у политиков, таких как госпожа БОГОСЛОВСКАЯ (народный депутат Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ является председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах - УНИАН), не вызывали сомнения те или иные положения контракта», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что желание усовершенствовать газовые отношения возникает и у российской, и у украинской стороны. «Я думаю, что в ближайшие недели мы урегулируем дополнительными соглашениями то, что сегодня якобы висит в воздухе», - сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он не стал конкретизировать вопросы, которые необходимо уточнить в документах, сославшись на то, что благодаря СМИ практически все подписанные документы находятся в свободном доступе и активно анализируются.

В частности, исходя из задаваемых И.ДИДЕНКО вопросов и ответов на них, можно сделать вывод, что среди прочих уточнений планируется более четко определить позиции и действия обеих сторон в случае необходимости сокращать покупки газа Украиной.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

В соответствии с подписанными документами, стратегия «Газпрома» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины» основана, в частности, на следующих принципах: обеспечение поставок природного газа в Украину и объемов транзита через ее территорию европейским потребителям; мониторинг своевременности платежей за поставляемый на Украину газ и применение мер по ее обеспечению; присутствие на внутреннем рынке Украины через 100-процентное дочернее общество ООО «Газпром сбыт Украина».

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.