«Нафтогаз» надеется, что «Газпром» его не оштрафует за недобор газа

НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что «Газпром» не применит финансовых санкций за недобор Украиной природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что согласно январским контрактам, планы по закупке газа Украиной составляют 40 млрд. куб. м газа. Но в этих документах предусматривается возможность закупки газа на 20% меньше установленного объема. «То есть, по умолчанию можем закупить всего 32 млрд. кубометров. Сегодня речь идет о необходимости закупить 33 млрд. кубометров. Единственная дискуссия идет в том ключе, в каком квартале покупать те или иные объемы газа, потому что цена поквартально уменьшается», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с этим, он подчеркнул, что Украина недополучает выручку из-за уменьшения транзита газа в Европу в связи с сокращением его потребления странами ЕС. «Мы недополучаем выручку от транзита российского газа в ощутимых количествах, но это компенсируется как раз маневрированием объемами газа, которые мы закупаем в первом, втором, третьем и четвертом кварталах», - сказал И.ДИДЕНКО.

Учитывая такую ситуацию, И.ДИДЕНКО выразил надежду, что по итогам года НАК «Нафтогаз Украины» не получит негативный баланс.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» вечером 6 апреля 2009 года полностью оплатил объем газа, импортированного в марте текущего года, таким образом, досрочно выполнив свои обязательства перед российскими партнерами. Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что за полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долл.

Справка УНИАН. 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг. Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.