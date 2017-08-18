Школы 12 районов Житомирской области не будут использовать газ для отопления - Гундич

В 12 районах Житомирской области учебные заведения полностью отказались от использования природного газа для отопления. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича.

Читайте такжеВ Житомире городская власть через суд будет возвращать деньги горожанам, которые переплатили за газ – мэр«Половина районов Житомирщины уже не будет использовать газ для отопления учебных заведений. Котельные, которые подают тепло в детские сады и школы, мы максимально оперативно переводим на альтернативное топливо, енергомодернизируя их. До конца года в учебных заведениях еще нескольких районов и объединенных территориальных общин все котельные будут переведены на твердотопливные котлы», – сказал Гундич.

До начала отопительного сезона будут проведены ремонтные работы с заменой котельного и насосного оборудования, дымовых труб, узлов учета природного газа на 51-й школьной котельной. В шести учебных заведениях заменят старые трубы наружных тепловых сетей.

Также сейчас продолжается обеспечение учебных заведений области твердым топливом. На сегодня общая обеспеченность составляет 37% от потребности.