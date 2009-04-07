ЛУКОЙЛ может купить долю Польской PKN Orlen в Mazeikiu nafta

Литовский премьер Андрюс Кубилюс не скрывает своей озабоченности по поводу сообщений об обращении ЛУКОЙЛа и "Транснефти" к польскому PKN Orlen о продаже акций нефтекомплекса Mazeikiu nafta и обещает начать переговоры с его акционерами, чтобы не пострадала национальная безопасность. Об этом сообщает во вторник портал Alfa.

Сообщение о возможных переговорах российских компаний с польской PKN Orlen по поводу покупки доли в Mazeikiu nafta появилось в понедельник в польской Rzecpospolita, и уже широко комментируется в Литве. "Мы и дальше будем договариваться с акционерами, чтоб были предусмотрены какие-то ограничения. В последнее время мы с ними на эту тему не говорили, но будем говорить", - цитирует премьера Alfa. По его словам, есть "много обстоятельств, позволяющих надеяться, что найдем благоприятное решение". Кубилюс отметил, что с ЛУКОЙЛом Orlen ведет переговоры не в первый раз, но у него в Литве есть стратегические интересы, ради которых он заинтересован прислушиваться к мнению литовских властей. До тех пор, пока Литва была акционером Mazeikiu nafta, сохраняя за собой около 10% акций, PKN Orlen был связан с ней обязательством не продавать акции нефтекомплекса без согласия правительства Литвы. Однако после того, как в конце апреля следка о продаже этих остатков завершится и PKN Orlen станет полным собственником Mazeikiu nafta, это условие будет утрачено. В свою очередь председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Арвидас Анушаускас обеспокоен тем, что россияне, скорей всего, претендуют "не просто на часть акций, а на контрольный пакет". А член экономического комитета Бируте Весайте в интервью Литовскому радио отметила, что "никто теперь не помешает полякам продать часть акций, чтобы гарантировать тем самым поставки нефти из России". Об этом же писала и Rzecpospolita, по мнению которой приход ЛУКОЙЛа способствовал бы восстановлению поставок нефти в Литву по нефтепроводу, прерванных после аварии на нем в 2006 году. С тех пор Литва получает нефть только морем. Правительство Литвы в конце марта завершило оформление сделки по продаже польскому концерну PKN Orlen 10% акций Mazeikiu nafta, удовлетворив просьбу польской стороны о рассрочке платежей до конца апреля. Согласно опционному соглашению, подписанному вместе с договором о купле-продаже литовского нефтекомплекса Mazeikiu nafta в декабре 2006 года, PKN Orlen взял на себя обязательство через два года выкупить у Литвы около 10% акций, оставшихся в ее владении, за 280 миллионов долларов. В настоящее время польский концерн владеет 84,3% акций комплекса. Когда сделка должна была быть подписана, польская компания обратилась в министерство хозяйства Литвы с просьбой смягчить условия платежа, дав возможность осуществить его не сразу, а долями - немедленно выплатив 20% от установленной суммы с тем, чтобы остальные суммы выплатить в срок не позднее 30 апреля. Польские СМИ ранее обращали внимание на финансовые трудности PKN Orlen, который в прошлом году понес убытки на 600 миллионов злотых (176,991 миллиона долларов) и имел задолженность около 3,6 миллиарда злотых (1,062 миллиарда долларов). Литовский министр энергетики Арунас Сакмокас заявлял, что перенос сделки потребовался полякам для того, чтобы взять кредит в банке. Концерн Mazeikiu nafta, в который входят три предприятия - НПЗ, морской нефтетерминал и система трубопроводов, PKN Orlen выкупил у российской компании ЮКОС и литовского правительства в декабре 2006 года. До этого ЛУКОЙЛ подтверждал свою заинтересованность в этом предприятии.