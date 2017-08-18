6 жителей Житомирской области уже взяли кредит на установку солнечных электростанций

6 жителей Житомирской области взяли кредит на установку солнечных электростанций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА.

Как отмечается в сообщении, инициатива председателя Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича пользуется спросом – 6 жителей области воспользовались областной программой и взяли кредит на установку солнечных электростанций и батарей.

Вчера, 17 августа, комиссия согласовала возмещение еще 4 жителям области на сумму 196 тыс. 300 грн, а 2 жителей области уже получили 59 тыс. 140 грн возмещений за установку солнечных электростанций и батарей.

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«30 солнечных электростанций появятся на Житомирщине при нашей поддержке. Уже в этом году. Если честно, не ожидал такого спроса, инициируя поддержку солнечного оборудования. Люди поверили в программу энергоэффективности и смело переходят на альтернативу. При этом они получают до 50 тысяч гривен компенсации из областного бюджета (20% от кредита) за солнечную электростанцию», – сказал Гундич.

Как сообщал УНИАН, Франция поможет Украине разместить солнечные электростанции в зоне ЧАЭС.