Долг предприятий ТКЭ за газ превысил 3,7 млрд грн.

По предварительным итогам отопительного сезона 2008-09 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ухудшили расчеты за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ с 01.10.2008 г. перед ДК «Газ Украины» (по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 6.04.09) превысила 3,7 млрд. грн. За этот период предприятия ТКЭ рассчитались за природный газ для производства тепловой энергии только на 54%.

За аналогичный период отопительного сезона 2007-2008 гг., (с 01.10.07) общая задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» составляла 2,2 млрд. грн., а уровень расчетов – 63%.

Наибольшую задолженность за природный газ с 01.10.2008 г. накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Киевской, Одесской, Львовской, Полтавской областей, а также АР Крым.

Неудовлетворительная динамика расчетов за газ отмечается также у предприятий ТКЭ Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей, а также г. Севастополь.

Почти 394,6 млн. грн. составляет задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008-09 гг. природный газ АЭК «Киевэнерго» (по состоянию на 07.04.2008 г. долг за 2007 г. - 0 грн., за 2008 г. – 107,1 млн. грн.).

Компания отмечает, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с поставщиком импортированного природного газа.