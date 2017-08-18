Авдеевка будет получать газ из подконтрольной Украине территории – Жебривский

Началось строительство нового газопровода до Авдеевки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы», - написал он.

Жебривский сообщил, что стоимость проекта составляет около 58 млн грн. Часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохимический завод.

Читайте такжеНа Донбассе удалось обеспечить "тишину" на время тушения пожаров - СЦКК

«После завершения строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и еще семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной. Таким образом люди перестанут быть заложниками бандитов, которые называют себя властью на оккупированной украинской территории, поскольку мы снимаем зависимость городов и поселков от их бандитских капризов и несостоятельности», - отметил руководитель области.

Он напомнил, что окончательное решение о строительстве газопровода приняли 7 июня, в результате чрезвычайной ситуации, «когда любители русского мира в очередной раз повредили газопровод и оставили Авдеевку и поселки без газа».