Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года

Кабинет министров утвердил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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"Я предлагаю утвердить с трехдневной доработкой и выпустить при условии согласования с профильным вице-премьер-министром (Владимиром Кистионом – УНИАН). Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Представляя это решение, Кистион отметил, что энергостратегия - это программный документ, который очерчивает весь комплекс широкомасштабных реформ, которые нужно провести в энергетическом секторе Украины в период до 2035 года.

"Основные задачи – это снижение энергоёмкости украинской экономики в 2 раза. Баланс производства электроэнергии до 2035 года будет выглядеть так – атомная энергетика, возобновляемая (25%), гидроэнергетика – не менее 13%", - сказал Кистион.

Вице-премьер сообщил, что во время разработки стратегии были попытки прописать ("зашить") в ее тексте стимулирующее тарифообразование и ценообразование на энергетический уголь (известное как формула "Роттердам+"). В ответ на это Гройсман сказал, что "не нужно никому туда ничего зашивать".

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в Министерстве энергетики и угольной промышленности, которая разрабатывала энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

1 июня проект Энергостратегии был опубликован на сайте Минэнергоугля. В опубликованном проекте предусматривалось увеличение доли производства электроэнергии на атомных электростанциях в общем балансе выработки на период до 2035 года.

10 августа проект Энергостратегии был одобрен на заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики.