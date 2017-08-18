Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года

15:35, 18 августа 2017
Энергетика
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Основной задачей Энергостратегии станет снижение энергоёмкости украинской экономики в 2 раза.

Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров утвердил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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"Я предлагаю утвердить с трехдневной доработкой и выпустить при условии согласования с профильным вице-премьер-министром (Владимиром Кистионом – УНИАН). Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Представляя это решение, Кистион отметил, что энергостратегия - это программный документ, который очерчивает весь комплекс широкомасштабных реформ, которые нужно провести в энергетическом секторе Украины в период до 2035 года.

"Основные задачи – это снижение энергоёмкости украинской экономики в 2 раза. Баланс производства электроэнергии до 2035 года будет выглядеть так – атомная энергетика, возобновляемая (25%), гидроэнергетика – не менее 13%", - сказал Кистион.

Вице-премьер сообщил, что во время разработки стратегии были попытки прописать ("зашить") в ее тексте стимулирующее тарифообразование и ценообразование на энергетический уголь (известное как формула "Роттердам+"). В ответ на это Гройсман сказал, что "не нужно никому туда ничего зашивать".

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в Министерстве энергетики и угольной промышленности, которая разрабатывала энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

1 июня проект Энергостратегии был опубликован на сайте Минэнергоугля. В опубликованном проекте предусматривалось увеличение доли производства электроэнергии на атомных электростанциях в общем балансе выработки на период до 2035 года.

10 августа проект Энергостратегии был одобрен на заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики.

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Теги: #энергетическая стратегия Украины