Eni продала "Газпрому" 20% акций "Газпром нефти" за 4,2 млрд. долл.

Покупка 20% акций "Газпром нефти" у Eni обошлась "Газпрому"в 4,2 миллиарда долларов, сообщил во вторник глава итальянской компании Паоло Скарони, сообщает РИА "Новости".

"Мы покупали эти акции на аукционе за 3,7 миллиарда долларов. Мы выплачивали два года кредит по 9,4% годовых, выплачивали дивиденды",- сказал Скарони журналистам. По его словам, затраты Eni по этому активу в итоге составили 4,2 миллиарда долларов и за такую же сумму пакет "Газпром нефти" отошел "Газпрому".

Отвечая на вопрос, куда Eni направит полученные от продажи 20% акций нефтяной компании средства, Скарони сказал: "У нас 18 миллиардов евро долгов, поэтому для нас эта сумма достаточно маленькая, чтобы ее куда-то инвестировать". В сообщении "Газпрома" отмечается, что сумма сделки составила около 4,1 миллиарда долларов. Для финансирования сделки "Газпром" привлек кредиты ряда российских банков. В результате реализации договоренностей доля "Газпрома" в ОАО "Газпром нефть"достигнет 95,68%. Алексей Миллер и Паоло Скарони высказали единое мнение, что подписание данного соглашения стало очередным примером конструктивного взаимодействия между Россией и Италией и расширило перспективы для дальнейшего развития энергетического сотрудничества двух стран.

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что сумма сделки по выкупу "Газпромом" 20% "Газпром нефти" и бывших газовых активов "ЮКОСа" у итальянских Eni и Enel превысит 5,5 миллиарда долларов. Сообщалось, что на эти цели "Газпром" может привлечь средства Сбербанка, Газпромбанка и Россельхозбанка. В конце прошло года глава департамента внешнеэкономического деятельности "Газпрома" Станислав Цыганков заявлял, что холдинг намерен в установленный срок реализовать опцион на выкуп у итальянской Eni 20% акций "Газпром нефти". Ранее предполагалось, что "Газпром"выкупит акции до апреля 2009 года. ОАО "Газпром нефть" - пятая по величине нефтяная компания России. 77,66% акций принадлежит "Газпрому". Чистая прибыль "Газпром нефти"за девять месяцев 2008 года составила 5,2 миллиарда долларов, что на 84,5% выше аналогичного показателя 2007 года. Добыча в 2008 году, включая 50% "Славнефти"и "Томскнефти", - 46 миллионов тонн.