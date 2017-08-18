Энергостратегия Украины: рост добычи урана и диверсификация поставок топлива для АЭС

Утвержденная на заседании правительства Энергетическая стратегия Украины до 2035 года предполагает следующие цели в сфере атомно-промышленного комплекса: наращивание добычи урановой руды, создание запаса уранового концентрата и дальнейшую диверсификацию поставок ядерного топлива для работы украинских АЭС. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба государственного концерна "Ядерное топливо".

Читайте такжеОпубликован проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года

"В разделе стратегии "Сектор ядерного топлива" определены задачи атомно-промышленного комплекса Украины до 2035 года. Первоочередными задачами сектора является обеспечение прироста добычи урана и циркония, подготовка к промышленному освоению месторождений, пригодных для открытой эксплуатации, а также разработка разведанных месторождений", - отмечается в сообщении.

Также ключевыми задачами определены дальнейшая диверсификация источников поставок ядерного топлива, исследование возможностей по созданию в Украине мощностей по фабрикации ядерного топлива и создание запаса уранового концентрата.

"Целесообразным является расширение номенклатуры изготовления комплектующих изделий, в том числе из циркония, для дальнейшего освоения фабрикации ядерного топлива", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики, а также сохранение значительного вклада атомной энергетики в балансе производства электроэнергии.

Еще ранее, в начале ноября 2016 года, Кабмин одобрил концепцию развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года, которая предусматривает создание на территории Украины производства ядерного топлива и его компонентов с целью обеспечения диверсификации поставок и удовлетворения потребностей АЭС Украины в ядерном топливе собственного производства в полном объеме.