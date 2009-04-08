Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 7 марта, понизились на фоне продолжающихся волнений, связанных со спросом на сырье в условиях усиливающегося мирового финансового кризиса, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов уменьшилась на 1,02 доллара - до 51,22 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,9 доллара - до 49,15 доллара за баррель.