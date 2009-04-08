Германия выступает за участие РФ в модернизации ГТС Украины

Германия выступает участие России в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики РФ, об этом заявил министр энергетике РФ Сергея ШМАТКО после встречи с министром экономики и технологий Германии Карлом-Теодором фон ГУТТЕНБЕРГОМ.

«Мы смогли обменяться мнениями по Брюссельской декларации о модернизации газотранспортной системы Украины. Еще раз убедился, что Германия является нашим надежным партнером в Европейском сообществе, однозначно декларируя свою позицию, которая заключается в том, что такие вещи обсуждаться и приниматься без участия России не должны. Россия обязательно должна быть вовлечена в эти процессы», - сказал С.ШМАТКО.

В центре внимания переговоров находился весь спектр вопросов сотрудничества России и Германии в энергетической сфере. В том числе - расширение энергетического сотрудничества двух стран в области энергоэффективности, работа германо-российского энергетического агентства, реализация проекта «Nord Stream».

С.ШМАТКО отметил, что Россия и Германия заинтересованы в дальнейшем развитии взаимодействия в сфере энергетики.

Касаясь обсуждения строительства газопровода «Северный поток», министр отметил, что у двух стран позиция по этому вопросу полностью совпадает. «У нас единая позиция, и Россия, и Германия заинтересованы в максимально скором строительстве газопровода», - сказал он.