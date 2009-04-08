Литвин: облэнерго необходимо вернуть государству

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что облэнерго необходимо вернуть в госсобственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил вечером 7 апреля, находясь в Полтаве.

«Я убежден, что все облэнерго необходимо вернуть в госсобственность. Все, которые есть. Я понимаю, что их уже попродавали иностранным компаниям, но у нас же приватизировали рубильник. Они сидят на выходе и устанавливают любую цену на электроэнергию. А в эту цену они загоняют представительские расходы, загоняют колоссальную зарплату. Благотворительность. Приемы, отдых и др.", - заявил В.ЛИТВИН.

И добавил: "Если кто хочет приватизировать, то пусть генерирующие компании приватизируют, отстраивают ТЭЦы и другие генерирующие структуры, вкладывают туда средства».

По словам председателя ВР, сегодня облэнерго живут по принципу: «Мы не сеем, не пашем, не строим. Мы гордимся общественным строем».

«С этим надо заканчивать, и тогда у нас будет меньше разговоров, что у нас не хватает бюджетных средств. У нас средства есть, только их надо отдавать тем, кто в них нуждается, а то отдали предприятия и фабрики, а теперь их надо поддержать, так как кризис, а они свои средства отдали уже за границу», - сказал В.ЛИТВИН.