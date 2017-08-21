Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь в "Укргазбанке" 3,5 миллиарда кредита

Кабинет министров согласовал открытие национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" в государственном банке "Укргазбанк" кредитной линии с лимитом кредитования до 3,5 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 9 августа, которое опубликовано в газете "Урядовый курьер" (номер от 19 августа).

"Согласовать привлечение ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" краткосрочного кредита в ПАО "Акционерный банк "Укргазбанк" путем заключения кредитного договора о предоставлении кредита в форме не возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования до 3,5 миллиарда гривень", - говорится в тексте документа.

При этом цель привлечения кредитных средств не указывается.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2016 год, по состоянию на 31 декабря 2016 года компания имела портфель долгосрочных банковских кредитов на сумму 23 миллиарда гривень и краткосрочных – на 47 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. В его состав входит компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз", оператор нефтетранспортной инфраструктуры "Укртранснафты" и крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування".