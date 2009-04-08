СНБО: строительство НБК на ЧАЭС может быть отложено

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) считают, что на сегодняшний день существуют риски отсрочки начала строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС в связи с несоответствием национальным стандартам и нормам тех норм проектирования, которые использует генеральный подрядчик – концерн Novarka.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе парламентских слушаний в Верховной Раде Украины заявил заместитель секретаря СНБО Сергей ПАРАШИН.

«Наблюдается потеря контроля над проектированием, которая может привести к тому, что у нас через год согласование проекта с нашими проектными организациями будет главной проблемой», – сказал он.

При этом С.ПАРАШИН отметил, что в случае продолжения разработки проекта без учета внутренних стандартов и при попытках генерального подрядчика «упростить» технические решения начало строительство нового конфаймента может быть отложено на срок от 1 до 3 лет.

«Мы этот процесс не имеем права выпустить из-под контроля, иначе появится еще год, два, три задержки строительства безопасного конфаймента», – сказал С.ПАРАШИН.

Напомним, ранее министр МЧС В.ШАНДРА заявлял, что непосредственные работы по сооружению НБК начнутся зимой 2009 года.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Стоимость работ по сооружению НБК по контракту составляет 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжениям Кабинета Министров Украины в июле 2004 года.

10 августа ГСП «ЧАЭС» акцептовала тендерные предложения консорциума Novarka на проектирование и строительство НБК.

В состав Novarka входят французские компании VINCI Construction Grands Projets и Bouyques Travaux Publics.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.