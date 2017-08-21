Украина сократила долю поставок ядерного топлива из России на 9%

Украина для работы своих АЭС в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократила долю поставок свежего ядерного топлива (необлученных тепловыделяющих элементов, ТВЭЛов) из России до 49% с 58%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, вес российского топлива составил 101,6 тонны, остальные 51% (105,7 тонны) приходятся на поставки из Швеции.

По данным Госстата, общая стоимость российского топлива составила 131,1 миллиона долларов, а шведского – 82,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" госкомпания "Энергоатом" ранее заключила договор с американско-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".

По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% - из России.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.