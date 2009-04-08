Киевэнерго предлагает завершить в столице отопительный сезон

АЭК «Киевэнерго» направила письмо в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением досрочно завершить отопительный сезон в связи с устойчиво теплой погодой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Киевэнерго» отмечает, что согласно нормам, при среднесуточной температуре окружающей среды выше 8 °С на протяжении трех дней компания завершает отопительный сезон после принятия соответствующего решения КГГА. При этом «Киевэнерго» технически готово к завершению отопительного сезона.

«Сегодня компания работает на технологическом минимуме при наименьшей возможной температуре теплоносителя на выходе коллекторов - 65°С. Снизить температуру еще ниже, несмотря на теплую весеннюю погоду, не позволяют технические особенности теплоснабжения в Киеве, поскольку

"Киевэнерго" одновременно отпускает тепловую энергию и для подогрева воды киевлянам», - говорит технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

По его словам, продолжительность отключения потребителей от теплоснабжения составит от трех до пяти дней, в зависимости от мощности тепловых источников.

«В первую очередь, производится отключение жилого сектора. Социальная сфера: больницы, детсады, школы – отключаются от тепла только после обращения с такой просьбой их руководства», - уточнил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

Как сообщал УНИАН, в ряде городов Украины отопительный сезон уже завершен.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.