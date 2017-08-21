Ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики в Украине вырос в 4,5 раза

Ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по "зеленому" тарифу в Украине, в первом полугодии 2017 года увеличился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 126,5 МВт с 28,3 МВт, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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В пресс-службе отметили, что за весь 2016 год было введено в эксплуатацию 121 МВт таких мощностей. "Фактически, за полгода запущено "зеленых" проектов больше, чем за весь 2016 год", - говорится в сообщении.

Большую часть введенных в I полугодии 2017 года мощностей, а именно - 118,1 МВт, составляют объекты солнечной энергетики. Еще 5,5 МВт - это электростанции на биогазе, а 2,9 МВт - объекты малой гидроэнергетики.

"Важно, что в этом году одна солнечная электростанция и две микро-ГЭС получили надбавку к "зеленому" тарифу за использование оборудования украинского производства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.