Адвокат Мартыненко: дело "Энергоатома" должно быть закрыто - компания получила 21 млн грн прибыли (документ)

Защита экс-депутата Николая Мартыненко обратилась к НАБУ и САП относительно закрытия уголовного производства по так называемому "делу "Энергоатома", где он фигурирует. Об этом со ссылкой на его адвоката Петра Бойко сообщила пресс-служба бывшего депутата, передает "Цензор.нет".

По словам адвоката, 21 августа защита Мартыненко подала в НАБУ и САП соответствующее ходатайство и результаты независимой экспертизы, в которой указывается, что размер экономической выгоды НАЭК "Энергоатом" по результатам исполнения контрактов с чешской компанией "Шкода" составил более 21 млн гривен.

Адвокат напомнил, что "скоро пройдет два года, как НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №52015000000000009. С подачи самого НАБУ и отдельных политически заинтересованных лиц, такихкак народного депутата Сергея Лещенко, это дело упоминается в СМИ как "дело Мартыненко".

"За почти два года расследования упомянутого уголовного производства НАБУ не сообщило о подозрении ни одному человеку", - отметил защитник.

При этом адвокат считает "маловероятным" закрытие уголовного производства по инициативе самого НАБУ в связи с отсутствием события преступления.

Адвокат отметил: "Поскольку мы не имеем возможности в правовой способ доказать свою непричастность к совершению преступления в суде, а презумпция невиновности де-факто в украинском обществе срабатывает далеко не всегда, придется расследовать дело самим".

Он сообщил, что защита "собрала и предоставила независимому эксперту огромный объем данных. Всего было исследовано 96 документов. Части этих документов до сих пор нет в распоряжении НАБУ. В частности, только недавно НАБУ вытребовало протоколы рабочих совещаний между должностными лицами "Энергоатома" и "Шкоды", на которых обсуждалось состояние выполнения контрактов. Адвокат считает, что это связано с тем, что содержание этих документов "никоим образом не вписывается в версию о нанесении "Энергоатому" ущерба вследствие сотрудничества со "Шкодой" или о несправедливости цены или иных условий контрактов между "Энергоатомом" и "Шкодой".

Материалы экспертизы составили 13 томов общим объемом 3061 страница.

Адвокат приводит главные выводы экспертизы:

- Контракты между "Шкодой" и "Энергоатомом" заключены законно, в пределах полномочий должностных лиц "Энергаатома".

- Контракты выполнялись, оборудование поставлялось, деньги платились.

- Контракты были экономически целесообразными и выгодными.

- Оборудование поставлялось "Шкодой" "Энергоатому" по тем же ценам, что и другим покупателям.

- Никто другой, кроме должностных лиц "Энергоатома" и "Шкоды", на организацию заключения и исполнения контрактов, а также на их условия, влияния не имел.

Размер экономической выгоды "Энергоатома" по результатам исполнения контрактов со "Шкодой" составил не менее, чем 21 323 606 гривень.

В связи с этим адвокат Мартыненко обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с призывом "абстрагироваться от политической и эмоциональной составляющей так называемого "дела Мартыненко" и принять единственное правильное с правовой точки зрения решение – закрыть уголовное производство №52015000000000009 в связи с отсутствием события преступления".