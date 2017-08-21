Украина с начала года импортировала газа на $1,5 миллиарда

Украина в январе-июле 2017 года импортировала 6,654 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 1,538 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированными в Австрии компаниями было импортировано 26,1 миллиона кубометров газа стоимостью 6,2 миллиона долларов, трейдерами из Великобритании – 268 миллионов кубометров на 63,4 миллиона долларов, из Италии – 10,2 миллиона кубометров на 2,2 миллиона долларов, из Люксембурга – 88,8 миллиона кубометров на 19,2 миллиона долларов, из Германии – 2,1 миллиарда кубометров на 483,3 миллиона долларов, из Польши – 621,8 миллиона кубометров на 136,1 миллиона долларов, из Словакии – 29,5 миллиона кубометров на 7 миллионов долларов, из Венгрии – 157,9 миллиона кубометров на 34,1 миллиона долларов из Чехии – 7,76 миллиона кубометров на 1,8 миллиона долларов и из Швейцарии – 2,7 миллиарда кубометров на 630,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.