Holtec Іnternational предложил новую цену ХОЯТ-2 на ЧАЭС

Американский концерн Holtec Іnternational предлагает увеличить сметную стоимость сооружения хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа на промплощадке Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) с 200 до 400 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе парламентских слушаний в Верховной Раде сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН.

«Получена тревожная информация, что подрядчик опять во время проектирования увеличивает цену объекта в два раза - с 200 до 400 млн. евро», - сказа С. ПАРАШИН.

При этом он отметил, что украинская сторона не должна соглашаться на предложенное увеличение стоимости проекта.

«Это чрезвычайно важный момент, по которому Украина должна занять жесткую позицию. Дальнейшее повышение цен не возможно», - сказал замсекретаря СНБО.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

Проект будет осуществляться в два этапа: проектирование - 16 месяцев, строительство - 36 месяцев. Началу строительства будет предшествовать инвестэкпертиза, утверждение проекта заказчиком, а также получение лицензии Государственного комитета ядерного регулирования на строительство объекта.

ХОЯТ-2 будет построено как хранилище сухого типа и будет предназначено для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились во время работы ЧАЭС.