В Украину отправили первую партию американского угля

Американская компания XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тыс. тонн.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.

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"Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии отправки американского энергетического угля принял участие посол Украины в США Валерий Чалый, а также заместитель Министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

Как сообщал УНИАН, одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.

Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" (Одесская область) в начале сентября этого года.