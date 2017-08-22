Ривненская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", после проведения среднего планово-предупредительного ремонта, подключила к сети энергоблок №4. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"21 августа 2017 года в 18:55 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. В настоящее время проводится плановое повышение мощности блока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы выполнены за 48 календарных дней при запланированных 52. Во время ремонта проведены регламентные работы, а также ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности.

В пресс-службе сообщили, что по состоянию на 8:00 22 августа в работе находятся все 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 666 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отметили в пресс-службе, добавив, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации также не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.