Гройсман не видит причин для повышения цены на газ

Объективных причин для повышения цен на газ для населения на текущий момент нет, и правительство может доказать это с помощью формул. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Грйосман.

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"Мы считаем, что на сегодня объективных причин повышения цены на газ нет. И мы это полностью можем доказать", - сказал он.

Гройман напомнил, что правительство также не поддерживает предложенный НКРЭКУ вариант внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф), поскольку эта формула приведет к увеличению оплаты за электроэнергию населением, и эта формула должна быть изменена.

Отвечая на вопрос журналистов о поддержке со стороны МВФ позиции правительства, Гройсман сказал, что Кабмин находится в постоянном сотрудничестве с Фондом и снова повторил, что оснований для повышения тарифов нет.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. Именно по такой цене облгазы продавали газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6079 гривень за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG. После проведения расчетов в Минэнергоугля заявляли об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.