Запорожская АЭС выработала 49% атомной электроэнергии Украины

Запорожская АЭС в марте выработала 3698 млн. кВт/ч, что составляет 48,9% суммарной выработки всех атомных станций Украины и 23,9% от общей выработки электроэнергии в стране в марте 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Запорожской атомной станции.

По данным информцентра ЗАЭС, в марте Запорожская атомная станция работала с коэффициентом использования установленной мощности на уровне 83,0%.

Расход выработанной электроэнергии на собственные нужды составил 5,6%. Отпуск с шин (в энергосистему Украины) - 3492 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г., последний - в 1995 г.