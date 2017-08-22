На Житомирщине в этом году 34 проекта реализуются при поддержке ГФРР и при содействии Минрегиона - Гундич

На Житомирщине в этом году 34 проекта реализуются при поддержке ГФРР и при содействии Минрегионстроя. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич во время рабочей поездки в Любарский район.

По его словам, “в этом году в Житомирской области 34 проекта будут реализованы при поддержке Государственного фонда реконструкции и развития и при содействии Минрегиона, Один из таких объектов — это Липненская общеобразовательная школа I-III ступеней, которая является опорной в Любарском районе".

Председатель Житомирской ОГА подчеркнул, что после ремонта школа будет иметь яркий фасад. “Одним только утеплением школы власть не ограничится. Кроме утепления заведения, эту школу уже перевели на альтернативное топливо”,- пояснил он.

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Этим проектом предусмотрено утепление стен помещения и замена части окон на энергосберегающие, ремонт кровли, и тому подобное.

Общая сметная стоимость проекта - 3,6 млн грн. Финансирование из ГФРР составляет более 2,6 млн грн, из местного бюджета - 1 млн 105 тыс.590 грн. Проект должны реализовать до конца этого года. Школу после ремонта планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

Гундич, журналисты, руководители района осмотрели школу, где учатся 160 учеников ( в целом заведение рассчитано на 300 учеников).

Журналистам также показали новую школьную котельную, которая будет работать на твердом топливе.

В целом, на Житомирщине уже перевели на альтернативное топливо 68% котельных образовательных учреждений.