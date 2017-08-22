Автогаз в рознице подорожает до 16 гривень за литр - Лещенко
Сегодня на бирже сжиженный газ побил все рекорды, за него давали 29 тысяч за тонну.
Сегодня на бирже сжиженный газ побил все рекорды, за него давали 29 тысяч за тонну. Значит, скоро в рознице автогаз будет по 16 гривен за литр. Об этом написал нардеп от БПП Сергей Лещенко в своем Facebook.
"На прошлом аукционе цена была 17 тысяч за тонну. За рост цен "спасибо" надо говорить СБУ и лично выдвиженцу Грановского Демчине, которые перебили независимых импортёров и отдали половину рынка в руки Медведчука, а также самому Медведчуку, который создал дефицит", - написал он.
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Также нардеп сообщил, что "зачистка рынка происходила при бездействии Минэкономики Кубива, оперативно вводившего санкции против независимых трейдеров, и президента Порошенко, который единственный в стране дает команды "стоп" и "фас" Службе безопасности Украины".
"Именно им будут "благодарны" украинские граждане, когда водители "на газу" начнут тратить на 50 процентов больше", - подытижил он.