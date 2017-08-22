Автогаз в рознице подорожает до 16 гривень за литр - Лещенко

Сегодня на бирже сжиженный газ побил все рекорды, за него давали 29 тысяч за тонну. Значит, скоро в рознице автогаз будет по 16 гривен за литр. Об этом написал нардеп от БПП Сергей Лещенко в своем Facebook.

"На прошлом аукционе цена была 17 тысяч за тонну. За рост цен "спасибо" надо говорить СБУ и лично выдвиженцу Грановского Демчине, которые перебили независимых импортёров и отдали половину рынка в руки Медведчука, а также самому Медведчуку, который создал дефицит", - написал он.

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Также нардеп сообщил, что "зачистка рынка происходила при бездействии Минэкономики Кубива, оперативно вводившего санкции против независимых трейдеров, и президента Порошенко, который единственный в стране дает команды "стоп" и "фас" Службе безопасности Украины".

"Именно им будут "благодарны" украинские граждане, когда водители "на газу" начнут тратить на 50 процентов больше", - подытижил он.