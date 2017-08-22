Нефть дешевеет в ожидании статистики из США

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению на ожидании инвесторами данных по запасам "черного золота" в США за неделю, сообщает Прайм.

Читайте такжеМЭА сократило прогноз мирового спроса на нефть

По состоянию на 13:17 по Киеву стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,12%, до 52,60 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,04%, до 47,51 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость сырья увеличивалась.

Позднее на этой неделе инвесторы ожидают данные по запасам от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, снизились на 3,375 миллиона баррелей, или на 0,72% - до 463,125 миллиона баррелей. Данные от минэнерго станут известны в среду.

"Еще одно снижение запасов в США может вновь несколько подтолкнуть цены вверх, но верхний предел может быть ограничен - особенно, если добыча в США вновь поднимется", - цитирует агентство Reuters старшего экономиста по энергетике в ABN AMRO Ханса ван Клеефа (Hans van Cleef).

При этом давление на нефтяные цены оказывают новости по встрече технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи (ОПЕК+), которая прошла в понедельник в Вене. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% в июне, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.