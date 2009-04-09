Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 8 апреля, незначительно повысились на фоне меньшего, чем ожидалось, увеличения запасов сырья в США, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным департамента по энергетике США, национальные запасы нефти увеличились к концу прошлой недели на 1,6 миллиона баррелей.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,23 доллара - до 49,38 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,37 доллара - до 51,59 доллара за баррель.