Westinghouse готовится нарастить свою долю на рынке ядерного топлива Украины – заявление компании

Американско-японская компания Westinghouse готовится к наращиванию поставок ядерного топлива собственного производства на украинские АЭС и увеличению своей доли на рынке ядерного топлива Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеУкраина сократила долю поставок ядерного топлива из России на 9%

"В ходе своего визита в Вашингтон президент Петр Порошенко заявил о намерении обеспечить более высокую безопасность этого жизненно важного источника энергии (ядерного топлива – УНИАН) путем увеличения поставок топлива Westinghouse… Этот исторический шаг – в пределах досягаемости, и мы с нетерпением готовимся к реализации намерений президента и укреплению энергетической независимости страны", - приводятся в сообщении слова президента Westinghouse в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Люка Ван Хулле.

По его словам, нарастив долю поставок ядерного топлива Westinghouse, Украина впервые за годы независимости будет получать большинство ядерного топлива не из России.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".

По итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%.

В начале июня Порошенко заявил, что по итогам 2017 года Украина должна сократить поставки из России до 45%.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.