"Нафтогаз" утвердил назначение главой "Укртрансгаза" поляка Станчака

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила назначение на пост президента оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз" технического директора, члена правления польской PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака.

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Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Станчак назначен президентом компании сроком на один год. Пока он не приступит к фактическому исполнению обязанностей временные полномочия главы компании продолжит исполнять первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

Ранее в пресс-службе "Нафтогаза" сообщали, что Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Он продолжал работать в должности технического директора - члена правления Gaz-System до 2008 года и отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

До назначения на пост главы "Укртрансгаза" Станчак работал техническим директором – членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечал за проектирование и строительство новых газопроводов.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года правление "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

Прокопив занимал должность главы газотранспортной компании "Укртрансгаз" с августа 2014 года.

Осенью 2016 года между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство "Укртрансгазом" компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности не нужны будут на юге Украины в результате строительства газопровода "Южный поток".

В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы "Укртрансгаза" Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержки среди членов набсовета.

10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе "Укртрансгаза" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 миллиарда гривень.