Россия будет снижать добычу газа на 10% в год

Россия на протяжении ближайших четырех-пяти лет будет снижать добычу газа на 10% в год, заявил в четверг заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, сообщает РИА Новости..

"Снижение потребления и добычи на уровне 10% в год сохранится в течение ближайших четырех-пяти лет", - сказал Голубев на конференции в Москве.

По его словам, в реальном выражении это порядка 60-70 миллиардов кубометров газа, что соответствует объему годового потребления газа Украиной и Белоруссией вместе взятых.