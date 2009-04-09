Газпром: отсутствие туркменского газа не скажется на потребителях

ОАО "Газпром" сообщил сегодня о том, что прекращение транспортировки туркменского газа в Россию не скажется на поставках газа потребителям компании, сообщает k2kapital..

По некоторым данным, на ремонт газопровода, который был построен еще во время СССР, может понадобиться около трех суток.

По информации Газпрома, сегодня утром "Туркменгаз" проинформировал "Газпром" о том, что 9 апреля в 01:32 произошел разрыв с возгоранием на 487 км газопровода Давлетбат - Дариялык, между двумя последними компрессорными станциями "Ильялы" и "Дерьялык", недалеко от туркмено-узбекской границы. Начиная с этого времени транспортировка туркменского газа в Россию не осуществляется.

В настоящее время Туркмения, которая является крупнейшим поставщиком среднеазиатского газа Газпрому, изучает возможности скорейшей ликвидации аварии, а также подачи газа через незадействованные ранее нитки газопровода "Средняя Азия – Центр (САЦ)".

Первая очередь системы газопроводов САЦ была построена в 1967 году. На момент окончания первой очереди строительства, САЦ был крупнейшим в мире газопроводом. Развитие САЦ продолжалось вплоть до 1985 года. В результате была простроена многониточная система магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с ежегодной пропускной способностью 80 млрд. куб. м. Сегодня по ней осуществляется транзит значительных объемов среднеазиатского газа по территории России на Украину в соответствии с международными соглашениями. Ежесуточно через замерный узел на КС "Дерьялык" на экспорт отправляется от 80 до 120 млн куб м газа.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 года. В рамках Соглашения ООО "Газпром экспорт" (100% дочернее общество ОАО "Газпром") и ГТК "Туркменнефтегаз" заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения. В соответствии с межправительственными соглашениями "Газпром" обеспечивает транзит туркменского газа по территории России. Кроме того, "Газпром" выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.

Напомним, что в начале этого месяца Газпром ограничил поставки газа на Балканы из-за взрыва на магистральном газопроводе в Приднестровье. По предварительным данным, причиной взрыва стал износ трубы.