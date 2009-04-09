НКРЭ предлагает увеличить плату за лицензии в 16,5 раза

Национальная комиссия урегулирования электроэнергетики (НКРЭ) предлагает увеличить плату за выдачу лицензий в 16,5 раза компаниям, которые желают заниматься поставками природного газа и электроэнергии, а также производством электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект регуляторного акта комиссия одобрила на своем заседании в четверг, 9 апреля т.г.

Согласно документу, в частности, размер платы за лицензию предлагается увеличить с 340 грн. до 5610 грн. При этом для компаний, которые в своей деятельности будут использовать альтернативные источники энергии, размер платы за лицензию предлагается установить на уровне 1700 грн.

В ходе рассмотрения было отмечено, что данный проект постановления Кабинета Министров должен еще пройти согласование в Госкомпредпринимательства, Минфине, Минэкономики, а также в Министерстве юстиции. После этого его планируется вынести на утверждение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, действующий уровень платы за лицензию был установлен постановлением правительства от 29 ноября 2000 года №1755. Таким образом, размер платы за лицензию не пересматривался на протяжении 8 лет.