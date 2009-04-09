Луганщина снизит за 2 года потребление газа на четверть

В Луганской области в ближайшие два года планируется снизить потребление газа на предприятиях коммунальной теплоэнергетики на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе совещание по проблемам энергосбережения сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ.

Он отметил, что в ближайшее время планируется обсудить основные положения проекта Концепции и проекта Программы энергоэффективности Луганской области на 2010-2014 годы. Областная программа предполагает также уменьшение энергоемкости производства единицы продукции минимум на 4-5% в год; сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов при выпуске единицы регионального продукта на 8-10% в год; достижение в конечном итоге 50% экономии бюджетных средств на содержание бюджетных организаций за счет внедрения энергосберегающих технологий.

«Контроль со стороны облгосадминистрации за выполнением поставленных задач будет самым жестким», – подчеркнул губернатор Луганщины.

А.АНТИПОВ заявил, что программы энергоэффективности должны быть разработаны уже в этом году всеми городами и районами области. Так, в 2009 году согласно 26 статьи Закона о бюджете необходимо уменьшить объемы энергопотребления бюджетными организациями области минимум на 20%. В течение года особое внимание планируется уделить переводу объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, отдельных населенных пунктов на электроотопление. Прежде всего, речь идет о северных районах Луганской области.