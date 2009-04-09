НКРЭ рассмотрит тарифы для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассмотрит вопрос продления моратория на рост розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности после получения официальных рекомендаций Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член комиссии Константин ТЕЛИЧКО.

“Я слышал об этом (о рекомендации Кабмина продлить мораторий - УНИАН), но я еще документа не видел. Как только будет опубликован документ, комиссия рассмотрит этот вопрос”, - сказал он.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, каким образом регламентируются вопросы установления розничных тарифов после истечения срока моратория 31 марта, К.ТЕЛИЧКО сказал: “Постановление о продлении моратория на первый квартал было принято 15 января. Сейчас аналогичная ситуация, мы можем это сделать”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 апреля рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики не повышать до 1 июля тарифы на электроэнергию предприятиям горно-металлургического комплекса и химической промышленности. Такая рекомендация содержится в принятом на заседании постановлении, которым продлевается действие ряда норм постановления №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе».

Напомним, согласно постановлению №925, НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома.