Самый большой страх Украины, по словам генерального директора ее важнейшего государственного предприятия "Нафтогаз", - это то, что Россия сможет обойти свой традиционный транзитный маршрут в Украине, используя североевропейские трубопроводы.

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "На российском газовом фронте Германия не оказывает услуг Украине", опубликованной на сайте издания Forbes.

В конце прошлого года Верховный суд Европейского союза снял запрет для российского "Газпрома" на использование газопровода OPAL длиной 290 миль в Германии. Русские продолжают получать возможности для обхода Украины.

Запрет был временно введен судом, после того, как поляки заявили, что у россиян слишком большая доля на рынке. В любом случае он не повредил "Газпрому". Теперь, когда он снят, "Газпром" увеличивает поставки, но, по прогнозам, он вряд ли превысит текущие тенденции спроса на российский газ. На рынке по-прежнему сохраняется спрос на российский природный газ, независимо от роли ЕС в качестве белого рыцаря Украины.

Здесь стоит отметить, что Германия никоим образом не заинтересована в блокировании доступа России к европейским газовым рынкам, как это делают американцы. Фактически, недавний закон о санкциях, подписанный президентом Трампом, дает президенту возможность блокировать компании, работающие над трубопроводом "Северный поток-2", который, в конечном счете, подключится к OPAL. Немцы были в ярости, когда услышали новости, а некоторые высокопоставленные чиновники призвали ввести встречные санкции.

С одной стороны, возобновление работы OPAL вместе с новым проектом "Северный поток", полностью противоречит [усилиям] единого фронта ЕС, выступающего против Кремля, который поддерживает антиправительственных повстанцев в Украине. Предполагается, что Европа должна наказать россиян за то, что они раскололи Украину на автономные республики на востоке. Но самая влиятельная нация в Европе, Германия, продолжает предоставлять россиянам комплексные альтернативы, с помощью которых они могут наказать Украину за поворот к Западу, а не к Востоку. При этом, природный газ используется как инструмент давления на Киев.

Украина всегда была ключевым транзитным маршрутом российского газа в Европу. Но это быстро меняется. И Украине не нравится эта идея.

"Нафтогаз" чрезвычайно важен для Украины. Как сообщили в компании в пятницу, в первом квартале компания составила 16% доходов бюджета страны за первые семь месяцев 2017 года.

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"Это все политика", - сказал мне несколько месяцев назад генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев о новых альтернативах трубопроводу, открывающихся для России. "Если будет построен "Северный поток-2", и к нему добавится "Турецкий поток", то очевидно, что Россия будет использовать их вместо транзитной системы Украины, что лишит нас и страну сотен миллионов долларов транзитных сборов".

"Газпром" сотрудничает с "BOTAS Petroleum" в Турции, чтобы построить еще одну трубопроводную систему через Черное море. Это еще одна альтернатива Украине.

С тех пор, как был отменен шестимесячный запрет на использование OPAL, транзит газа "Газпромом" по трубопроводу вернул ему лидирующую позицию, примерно 40% мощности трубопровода сосредоточено в их руках. По словам оператора газопровода OPAL "Gastransport", поставки "Газпрома" выросли с 56 миллионов кубометров в день под запретом до 71,5 миллиона кубических метров в день после запрета. Между тем, поставки российского газа через украинские трубопроводы в Восточную Европу несколько снизились.

Это признак грядущих событий для Украины. OPAL соединяется с уже существующим газопроводом "Северный поток", который ведет в Россию через Балтийское море.

Немецкая нефтяная компания "Wintershall" сотрудничает с "Газпромом", чтобы финансировать "Северный поток-2", дополнительный трубопровод к уже существующему "Северному потоку".

По словам словацкого оператора трубопровода "Eustream", транзит российского газа через Украину 3 августа сократился примерно на 8 миллионов кубометров, с 161 миллиона до 155 миллионов.

Украина отказывается от российского газа после юридических споров с "Газпромом". В течение последних трех лет две страны находятся в конфликте, что привело к санкциям в отношении России со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Украина по-прежнему восстанавливается после политического кризиса, когда ее бывший президент Виктор Янукович в феврале 2014 года был изгнан в результате народных протестов. В прошлом году в отставку ушел непопулярный премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Украина стала олицетворением вторжения России в европейскую политику, послужив интересам ряда политиков в США и Европе, которые на протяжении многих лет обвиняли Россию в ряде неудач, не в последнюю очередь, в "брексите" и победе Дональда Трампа.

Доступ "Газпрома" к OPAL стал предметом споров со времени принятия Европейской комиссией в 2009 году так называемого Третьего энергетического пакета. Пакет не позволяет отдельным поставщикам доминировать на рынке. На долю России приходится, по меньшей мере, треть всего импорта иностранного газа в ЕС, причем Германия является крупнейшим покупателем по процентам, поступающим из России.

28 октября 2016 года Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из Третьего энергетического пакета до 2033 года, сославшись на вопросы энергетической безопасности. Таким образом, они увеличили квоту "Газпрома" и предоставили ему гораздо более широкую позицию на спотовом рынке, на платформе PRISMA, ведущей европейской газовой торговой системе. Этот шаг предоставил России больше возможностей для поставок газа в Европу через OPAL в обозримом будущем, учитывая пропускную способность трубопровода сегодня и в долгосрочной перспективе.

К сожалению для Украины, несмотря на блокирование поставок "Газпрома" через OPAL, объем поставок российского газа в Европу в январе составил около 19 миллиардов кубометров, что на 26% больше в сравнении с 2016 годом.

В первом полугодии "Газпром" экспортировал 95,6 млрд куб. м природного газа через ОПАЛ, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это не значит, что Украина устарела, несмотря на рассказы о том, что "Северный поток-2" захоронит "Нафтогаз" и, по умолчанию, Украину.

По данным "Нафтогаза", транзит через Украину вырос на 21,8%, до 45,7 млрд куб. м. И они достигли этого, не полагаясь на российский газ. У Украины есть надежда, особенно если она будет развивать свои собственные неразведанные природные ресурсы и реформирует энергетический сектор советской эпохи. У них есть навыки для этого, и если там достаточно углеводородов под землей, у них не будет проблем с привлечением заинтересованных сторон.

Тем не менее, эксперты по энергетике полагают, что теперь, когда OPAL открыт для "Газпрома", газовый гигант сможет продавать дополнительных 14,6 млрд. кубометров в Европе в этом году.

Между тем, транзитная пропускная способность украинских трубопроводов не используется в полной мере, поскольку Россия ищет другие пути, - сказал вчера аналитик по энергетике из бизнес-школы "Сколково" Александр Собко газете "Ведомости". "Новые объемы экспорта через OPAL, скорее всего, будут связаны с перенаправлением транзита газа, а не с новыми объемами экспорта", - сказал он газете.

Пропускная способность OPAL составляет 36,5 млрд куб. м в год.