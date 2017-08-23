Секретариат Энергетического сообщества начал расследование по спецобязательствам на рынке газа Украины

19:26, 23 августа 2017
Энергетика
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В этом деле 22 августа Секретариат направил украинской стороне открытое письмо.

Иллюстрация REUTERS

Секретариат Энергетического сообщества начал расследование правомерности наложения правительством Украины специальных обязательств на компании на рынке природного газа, что закреплено в постановлении Кабмина №187 от 22 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Секретариата.

«Секретариат инициировал расследование в отношении обязательств, наложенных государственными органами Украины в секторе природного газа», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по этому делу 22 августа Секретариат направил украинской стороне открытое письмо.

«Секретариат предварительно считает, что наложенные государством обязательства на субъектов рынка природного газа постановлением Кабинета министров Украины №187 от 22 марта 2017 года не соответствуют acquis communautaire (системе права – УНИАН) Энергетического сообщества о рынке природного газа», - сообщили в Секретариате, добавив, что введение обязательств на рынке газа выходит за рамки того, что необходимо для достижения общих экономических интересов, то есть надежных и стабильных поставок газа для наиболее уязвимых категорий потребителей Украины.

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«Цель этого первоначального шага заключается в том, чтобы дать Украине возможность отреагировать на утверждение о несоблюдении законодательства Энергетического сообщества, а также позволить Секретариату установить полную фактическую и юридическую сторону дела», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» по продаже газа для нужд населения через облгаз-сбыты. При этом в «Нафтогазе» считают, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовые риски, в то же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо и лишен права самостоятельно поставлять газ населению напрямую и создавать конкуренцию на розничном рынке газа. Согласно позиции «Нафтогаза» наложение спецобязательств противоречит нормам закона «О рынке природного газа», из-за чего госхолдинг подал иск в суд на Кабмин. В конце июля суд обязал правительство разработать соответствующий механизм компенсаций для «Нафтогаза».

В сентябре 2010 года был подписан Протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, которое объединяет многие страны Европы. Став членом этого сообщества, Украина взяла на себя обязательства выполнять законодательство ЕС в энергетической сфере, в том числе и требования по внедрению рыночных реформ на рынке газа.

Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.

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Теги: #рынок газа Украины#спецобязательства на рынке газа