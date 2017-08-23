Секретариат Энергетического сообщества начал расследование по спецобязательствам на рынке газа Украины

Секретариат Энергетического сообщества начал расследование правомерности наложения правительством Украины специальных обязательств на компании на рынке природного газа, что закреплено в постановлении Кабмина №187 от 22 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Секретариата.

«Секретариат инициировал расследование в отношении обязательств, наложенных государственными органами Украины в секторе природного газа», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по этому делу 22 августа Секретариат направил украинской стороне открытое письмо.

«Секретариат предварительно считает, что наложенные государством обязательства на субъектов рынка природного газа постановлением Кабинета министров Украины №187 от 22 марта 2017 года не соответствуют acquis communautaire (системе права – УНИАН) Энергетического сообщества о рынке природного газа», - сообщили в Секретариате, добавив, что введение обязательств на рынке газа выходит за рамки того, что необходимо для достижения общих экономических интересов, то есть надежных и стабильных поставок газа для наиболее уязвимых категорий потребителей Украины.

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«Цель этого первоначального шага заключается в том, чтобы дать Украине возможность отреагировать на утверждение о несоблюдении законодательства Энергетического сообщества, а также позволить Секретариату установить полную фактическую и юридическую сторону дела», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» по продаже газа для нужд населения через облгаз-сбыты. При этом в «Нафтогазе» считают, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовые риски, в то же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо и лишен права самостоятельно поставлять газ населению напрямую и создавать конкуренцию на розничном рынке газа. Согласно позиции «Нафтогаза» наложение спецобязательств противоречит нормам закона «О рынке природного газа», из-за чего госхолдинг подал иск в суд на Кабмин. В конце июля суд обязал правительство разработать соответствующий механизм компенсаций для «Нафтогаза».

В сентябре 2010 года был подписан Протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, которое объединяет многие страны Европы. Став членом этого сообщества, Украина взяла на себя обязательства выполнять законодательство ЕС в энергетической сфере, в том числе и требования по внедрению рыночных реформ на рынке газа.

Справка УНИАН. Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.