Отключать тепло в Киеве начнут с 14 апреля

Отключение потребителей Киева от теплоснабжения начнется с 14 апреля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и.о. председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, сейчас готовится соответствующее распоряжение КМДА.

Решение принято, учитывая благоприятные погодные условия и стабильный температурный режим, добавил он.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, в первую очередь от теплоснабжения будут отключать жилищный фонд города. Завершить отключение от теплоснабжения в домах планируется до конца следующей недели.

Лечебно-профилактические учреждения, школы и детские сады будут отключаться от теплоснабжения согласно заявкам их руководителей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 апреля АЭК «Киевэнерго» сообщила СМИ, что направила письмо в КГГА с предложением досрочно завершить отопительный сезон в связи со стабильной теплой погодой. При этом «Киевэнерго» заявило, что технически готово к завершению отопительного сезона.