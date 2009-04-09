Будет подписано ТЭО Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора

24 апреля в Польше состоится подписание технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Баку сообщил журналистам уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня уже есть четкие заключения относительно ТЭО этого проекта. По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, 24 апреля состоится скрепление подписями всех заинтересованных сторон ТЭО ЕАНТК.

По словам уполномоченного Президента, ТЭО показало, что этот проект является рентабельным и коммерчески выгодным. Его целью является транспортировка нефти в направлении Польши, Чехии и Словакии, а также Беларуси. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, в первую очередь, проект предусматривает транспортировку нефти в Словакию, поскольку это требует меньше всего инвестиций. В случае реализации первой очереди проекта ЕАНТК Украина, по его словам, могла бы выйти на транзит каспийской нефти в объеме 5-7 млн. тонн в год.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что в рамках второй очереди проекта предусматривается увеличение объемов прокачки нефти еще на 10 млн. тонн через Украину в направлении Плоцк-Гданск (Польша).

Третьей очередью предусматривается увеличение объемов до 40 млн. тонн нефти в год.

Уполномоченный Президента отметил, что на реализацию всего проекта ЕАНТК необходимо 5-7 млрд. дол. США.

Говоря о коммерческой привлекательности проекта, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что его реализация даст возможность удешевить как минимум на 1,2 долл. на 100 км транспортировку нефти с Каспия в Чехию и Словакию. При этом для Польши транспортировка нефти будет еще дешевле.

Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что презентация проекта ЕАНТК 24 апреля состоится согласно договоренностям с Европейской комиссией. По его убеждению, это даст возможность выйти на практическую реализацию проекта, в частности, получить финансирование со стороны Европейского Союза.