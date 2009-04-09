«ГАЗЭКС-Украина» внедрит новую систему управления сетями

ООО "ГАЗЭКС-Украина" планирует внедрить новую автоматизированную систему управления телеметрии, телемеханики, сигнализации (АСУТТС) и Геоинформационную систему (ГИС) управления газораспределительными сетями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что данный вопрос был рассмотрен на Техническом совете бизнес-контура ООО "ГАЗЭКС-Украина".

«Основной вопрос, который вынесен на рассмотрение Технического совета - этот вопрос безопасной эксплуатации газораспределительных сетей. Это основная задача Технического совета, и, я думаю, она для нас будет основной не только в 2009 году, а и в дальнейшем. Именно от того, как функционируют наши предприятия, как выполняются производственные задачи - такое и формируется отношение к ним, как в управляющей компании, так и у потребителей», - отметил генеральный директор ООО "ГАЗЭКС-Украина" Виталий ДЕМЬЯНЮК.

На заседании отмечалось, что сегодня внедрение систем АСУТТС и ГИС позволит снизить затраты и повысить уровень безопасности и надежности функционирования газовых сетей. «Несмотря на финансовый кризис, "ГАЗЭКС - Украина" планирует проведение модернизации своих систем», – отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. В бизнес-контур ООО «ГАЗЭКС-Украина» входят ОАО «Днепрогаз», «Донецкгоргаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Криворожгаз».