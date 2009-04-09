"Днепрогаз" удвоит уставный капитал

Акционеры ОАО "Днепрогаз" на общем собрании, состоявшемся 6 апреля, приняли решение об увеличении уставного капитала предприятия в 2 раза – с 984 тыс. грн. до 1,968 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Акционеры также приняли решение о дополнительной эмиссии акций на сумму увеличения уставного капитала. Номинальная стоимость одной простой именной акции – 5 копеек.

Акции допэмиссии будут размещены среди акционеров ОАО «Днепрогаз» в два этапа – с 10 по 26 июля и с 27 июля по 7 августа 2009 г.

Справка УНИАН. 81,15% акций ОАО «Днепрогаз» принадлежит АБ «ИНГ Банк Украина».