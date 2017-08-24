Формула "Роттердам+" применяется незаконно - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула "Роттердам+" применяется незаконно относительно значительного количества угля.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу, передает Экономическая правда.

"Мы пришли с обыском в НКРЭКУ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы", - сказал Сытник.

"Предварительно могу сказать, что, к сожалению, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве", - отметил директор НАБУ.

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"Она (формула - ред.) применяется к углю, поставляемому из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа", - подчеркнул он.

Сама же формула, сообщил Сытник, применяется к 100% угля.

"По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу", - сказал директор НАБУ.

"Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула", - заявил Сытник.

"Мы собрали все достаточные доказательства, и в ближайшее время будем принимать окончательное решение", - подытожил он.

Напомним, формула "Роттердам+" была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а эксперт Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы "Роттердам+".