“Нафтогазсбут” и “Харт” будут поставлять газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать компаниям ООО «Нафтогазсбут» (г. Киев) и ООО «Харт» (г. Киев) лицензии на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

Годовой объем поставок, утвержденный для каждой компании, составляет 100 млн. куб. метров.

Лицензии будут выданы сроком на 5 лет.

Как сообщили в ходе рассмотрения вопросов о выдаче лицензии представители компаний, обе планируют закупать газ у ЗАО «Нафтогазвыдобування». Компании планируют поставлять газ дочернему предприятию ОАО «Полтавооблэнерго» Кременчугская ТЭЦ, Киевскому картонному комбинату, ЗАО «Комплекс Агромарс» и другим предприятиям.

Обе компании в качестве обеспечения норматива достаточности и создания страхового запаса предоставили НКРЭ банковские гарантии на открытие кредитных линий в ООО «Партнер-Банк». При этом представитель ООО «Нафтогазсбут» сообщил, что председатель правления и совладелец ООО «Партнер-Банк» Алексей САВЧЕНКО возглавляет органы управления обеих компаний и является акционером ЗАО «Нафтогазвыдобування».