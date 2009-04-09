Украина и Азербайджан сформируют позицию по поставках газа в ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Министерства иностранных дел Украины и Азербайджана проведут консультации по формированию общей позиции двух стран по вопросу поставок азербайджанского газа в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на пресс-конференции в Баку после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО сказал, что этому вопросу было уделено большое внимание в ходе переговоров. По его словам, украинская и азербайджанская делегации обсуждали, «как мы могли бы формировать общую позицию по этому вопросу».

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность, что консультации по этой проблеме будут проведены на уровне министерства иностранных дел двух стран.