Акционеры "Винницаоблэнерго" обновили набсовет

Акционеры энергоснабжающей компании "Винницаоблэнерго" обновили состав наблюдательного совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ») со ссылкой на решение, принятое на очередном собрании акционеров 8 апреля.

В частности из состава набсовета выведены Андрей МАРТЫНЮК, Нина ГУМЕНЮК и Вера МИРОШНИЧЕНКО. Вместо них в состав органа управления избраны первый вице-президент НАК «ЭКУ» Сергей СЕРДЮК, заместитель начальника департамента топливных балансов НАК «ЭКУ» Николай СТЕГНИЙ, а также главный специалист департамента правового обеспечения и корпоративного управления НАК «ЭКУ» Надежда КРОХИНА.

Кроме того, членами наблюдательного совета переизбраны Наталья ГАЙДАМАКА, Алина КАЗАКОВА, НАК "Энергетическая компания" и компания по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент".

Справка УНИАН. ОАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 75% акций компании, 17,66% овладеет ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент» (Седьмой).

Предприятие поставляет электроэнергию 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.