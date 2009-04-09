Туркмения обвиняет "Газпром" в аварии трубопровода

Правительство Туркмении заявляет, что действия дочерней компании "Газпрома" привели к аварии, ставшей причиной остановки поставок газа в Россию.

"8 апреля 2009 года российская компания "Газэкспорт" без предварительного уведомления туркменской стороны резко сократила объемы отбираемого туркменского природного газа", - говорится в заявлении МИД Туркмении, сообщает Би-Би-Си.

Именно из-за этого случилась, как сказано в заявлении, "авария".

"Газпром" первым сообщил о приостановке поставок туркменского газа, вызванной, по его утверждению, взрывом на газопроводе "Средняя Азия-Центр" минувшей ночью.

Российская газовая монополия пока не комментировала заявление туркменского МИД.