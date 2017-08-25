Нефть дорожает на ожиданиях срыва планов по добыче в США из-за урагана

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на ожиданиях приостановки добычи нефти в Мексиканском заливе в США из-за урагана Харви, сообщает Прайм.

Читайте такжеМЭА сократило прогноз мирового спроса на нефть

"По состоянию на 08:07 по Киеву стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 52,49 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,86%, до 47,84 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Шторм в Мексиканском заливе усилился в четверг. По прогнозам метеорологов, это будет самый сильный ураган за последние 12 лет, который затронет материковую часть США, ударив по территории между городами Хьюстон и Корпус-Кристи в Техасе. Цены на нефть растут на фоне закрытия нефтяных платформ в заливе и на опасениях, что остановка добычи может продлиться и после урагана из-за сильных повреждений.

Ранее компании Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum и ExxonMobil сообщили, что уже предприняли шаги по сокращению добычи нефти на своих платформах в заливе.