"Нафтогаз" призвал устранить облгазы Фирташа от поставок газа населению

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавиться от посредников при поставках газа населению. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Кабмин своим постановлением обязал "Нафтогаз" продавать газ фирташевским посредникам, которые затем "поставляют" его населению. Фактически все, что эти "поставщики" делают, выставляют счета и собирают деньги с населения", - написал Витренко.

"Эти посредники, с одной стороны, накапливают огромные долги за газ, который они берут у "Нафтогаза". Они говорят, что это им население задолжало. Проверить мы это не можем", - отметил коммерческий директор.

Он напомнил, что подавляющее большинство облгазов также принадлежат Дмитрию Фирташу.

"Сочетание государственного регулирования и контроля над облгазами Фирташа фактически закрывает конкуренцию в поставках газа населению. То есть эти фирташевские посредники еще и монополисты. И это большая проблема", - сообщил Витренко.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" давно поставил вопрос о необходимости внесения изменений в постановление Кабмина о наложении обязанностей на "Нафтогаз" продавать газ посредникам.

"Теперь и Энергетическое сообщество, и Всемирный банк уже официально заявляют, что они рассматривают такое регулирование как неадекватное и даже как такое, что нарушает международные обязательства Украины относительно внедрения европейского законодательства", написал он.

Витренко призвал Кабмин внести необходимые изменения.

"Энергетическое сообщество и Всемирный банк предложили конкретный вариант как это изменить. До 1 сентября принять постановление, чтобы с 1 октября уже изменения начали действовать", - резюмировал Витренко.